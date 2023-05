Peintures techniques, isolantes, dépolluantes : comment sont-elles utilisées par les artisans?

Éric Gilot, PDG de Caty Peinture, à Camon (Somme) :

« Je m'interroge sur l'assurabilité de ces produits »

« À part pour les solutions à faible teneur en COV ou biosourcées, nous n'avons jamais été sollicités pour appliquer des peintures à fonctions (dépolluante, isolante, anti-ondes, anti-moustiques…), peut-être à cause du contexte économique. En effet, les clients privilégient aujourd'hui des matériaux durables et respectueux de l'environnement, au détriment de ce type de produits. Nous travaillons beaucoup dans les établissements scolaires. Or l'urgence aujourd'hui est l'amélioration énergétique. Dans ces locaux, rénovés environ tous les quinze ans, la durabilité, la résistance et l'innocuité de la peinture priment. De plus, je ne suis pas convaincu de la pérennité des performances de ces produits. Je m'interroge sur leur assurabilité. Dans la mesure où une fonction précise est vendue, je doute que nous puissions gérer le mécontentement des clients s'ils n'obtiennent pas le résultat promis et escompté. »