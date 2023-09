Peintures : des innovations technologiques chez Seigneurie

Dans la lignée de son engagement RSE Actions+ 2025 (23 actions dédiées à l’environnement, à l’humain et à la santé), Seigneurie lance six nouvelles références aux performances optimisées, avec, selon les cas, une empreinte carbone réduite, une très haute opacité, des fonctions anti-encrassement ou encore anti-réchauffement.

Des formules bas carbone

Les gammes Evolutex et Pantex font peau neuve avec deux nouvelles références "Bas Carbone". Evolutex Bas Carbone est formulée avec une résine biosourcée à 98 %, issue de matières renouvelables ou revalorisées, comme des résidus de l’industrie papetière. Résultat, les émissions carbone sont réduites de 20 %, pour un gain estimé à 1422 tonnes de CO2 par an. La peinture conserve toutefois ses performances initiales, avec en plus une action anti-moisissure. La version Pantex Bas Carbone suit la même logique avec l’utilisation de matières recyclées, pour une réduction CO2 de 10 % par rapport à l’ancienne formule, soit 893 tonnes par an. Les deux références existent en mat, velours ou satin, en blanc ou nuancier Chromatic.

© Seigneurie Evolutex BC et Pantex BC

Une peinture monocouche

En termes de productivité, l’industriel innove avec une véritable peinture monocouche pour murs et plafonds. Baptisée Légende, elle offre une opacité extrême en une seule application et sans impression préalable. Facile à appliquer, elle réduit la pénibilité, divise par 3 le temps de chantier et par 2 la consommation de produit (14,3 litres pour 100 m² contre environ 30 litres d’une peinture standard). D’aspect mat profond, lessivable classe 1, labellisée Ecolabel et classée A+ en émissions, elle est déclinée en blanc et toutes teintes du nuancier Chromatic.

© Seigneurie Légende

Un revêtement de façade allégé

Pour les façades, Seigneurie lance le premier produit d’imperméabilisation allégé, Garnotec Aéro. Le seau de 15 litres perd 5 kg grâce à ses charges allégées par rapport à l’ancienne formule Garnotec. Multi-usage D2-I4, le produit dispose désormais des technologies NPS (Nanometric Painting System) pour l’anti-encrassement, et OUC (Outside Unlimited Colors) pour la durabilité des teintes. Polyvalent et facile à manipuler, compatible avec des supports fissurés ou irréguliers, perméable à la vapeur d’eau (V2), il est sec en 2 ou 4 h et redoublable en 6 ou 24 h (en peinture ou revêtement).

© Seigneurie Garnotec Aéro

Deux peintures réfléchissantes

Enfin, l’industriel se lance également dans les revêtements « cool roof », avec Garnycoat Rever et Garnycoat Rever Flex, deux peintures qui réfléchissent jusqu’à 80 % du rayonnement solaire. La première est destinée aux supports rigides (tuiles béton, fibre-ciment, tôles d’acier), la seconde aux supports plus souples (bitume, fibrociment). Avec un indice de réflexion solaire de 104, elles prolongent la durée de vie des toitures et contribuent à faire baisser la température à l’intérieur du bâtiment. Disponibles en blanc uniquement, elles s’appliquent avec les primaires associés Garnycoat Rever (Flex) Prim.