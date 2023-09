Peintures anti-chaleur ou « Cool roof » : le confort thermique en fine couche

❯ Leur composition

Le pouvoir des peintures isolantes à réduire les transferts de chaleur provient de leurs composants spécifiques. Il peut s’agir d’éléments réfléchissant les rayons infrarouges (donc la chaleur), comme les paillettes de céramique (une technologie utilisée à l’origine par la Nasa) ou, au contraire, d’éléments emmagasinant la chaleur, comme des particules creuses ou de l’aérogel de silice.



❯ Le cool roofing

Les propriétés des peintures « cool roof » sont supérieures à celles des peintures blanches standards : elles affichent un SRI (Solar reflectance index) ou indice de réflectance solaire de 105 à 120 (contre 100 pour les peintures blanches) et une réflexion solaire de 90 % en moyenne (contre 80 %). On peut citer les produits Sunprotect d’Enercool et Covatherm de Covalba (plus de détails ci-dessous), Solarcoat de Solar-Paint (avec des fibres de verre recyclé) ou encore Cool Roof France (à base de coquilles d’huîtres).



❯ Des économies

Les peintures isolantes limitent le réchauffement intérieur des bâtiments de 2 à 10 °C en réduisant la température des surfaces extérieures. Une toiture « cool roof » atteint au maximum 40 °C au soleil l’été, contre 70 à 80 °C pour un toit non traité. La peinture céramique ThermaCote réduit la température de surface de 50 %. Les fabricants annoncent des économies d’énergie de 20 à 40 % en climatisation.



❯ Un effet été comme hiver

Les peintures réflectives blanches, qui renvoient la chaleur, s’utilisent en extérieur. En intérieur, les peintures efficaces sont celles qui absorbent la chaleur. Certains systèmes complets, tel Theotherm (Théodore Bâtiment), à appliquer côté intérieur et côté extérieur, visent l’amélioration du confort thermique été comme hiver.



❯ Les additifs

Granulés de liège, d’argile, de perlite, de chanvre, d’aérogel de silice ou de polystyrène, ces additifs aux propriétés isolantes sont également utilisés dans certains enduits. Des enduits qui peuvent également être appliqués en couche fine, à partir de 20 mm pour certains, pour améliorer le confort thermique.

Des produits

ThermaCote ❯ ThermaCote : une barrière thermique en céramique

Adapté à tout support intérieur ou extérieur, ce revêtement acrylique, composé à 80 % de paillettes de céramique, s’applique en épaisseur de 0,5 à 1 mm. Il crée une enveloppe qui n’absorbe pas la chaleur grâce au pouvoir de réflexion de la céramique. Il réduit jusqu’à 50 % la température des surfaces l’été et est efficace aussi l’hiver grâce à son R de 1,87. Les économies d’énergie peuvent atteindre 40 % par an. Étanche et perspirant à la fois, il est également anti-condensation, anticorrosion et retardateur de flamme. Disponible en 54 teintes, il s’applique par pulvérisation airless, sans primaire ni finition.

© Thermacote

Enercool ❯ Sunprotect : une peinture « cool roof » à l’aérogel de silice

Cette peinture blanche réflective s’applique sur tout revêtement de toit plat (EPDM, membrane bitumineuse, zinc, bac acier). Formulée à base de pigments réflectifs et d’aérogel de silice, elle réfléchit les infrarouges, évitant à la toiture de stocker la chaleur. À très haute réflectance (SRI de 105) et réflexion solaire (RS de 83 %), elle limite la température de surface à 40 °C (un toit sombre peut atteindre 80 °C l’été) et réduit jusqu’à 6 °C la température intérieure. Peinture aqueuse, sans résine fluorée, fabriquée en France et à tenue garantie dix ans. Une version colorée existe pour les toits en pente.

© Enercool

Théodore Bâtiment ❯ Theotherm : une gamme thermo-isolante complète

Composée de microparticules sphériques acryliques incorporées dans un liant très résistant, cette peinture réfléchit 90 % des infrarouges. Elle limite la déperdition de chaleur par les murs et réduit les phénomènes de condensation et de parois froides, notamment dans les pièces humides ou mal ventilées. Appliquée en système complet (primaire, intérieur et extérieur), elle conserve la chaleur intérieure en hiver (gain de 2 à 4 °C) et l’empêche d’entrer en été, générant 20 à 30 % d’économies d’énergie. Facile à appliquer, fort pouvoir couvrant, aspect velours. Existe aussi en version pour bardages et couvertures.

© Théodore Bâtiment

Covalba ❯ Covatherm 118 : une peinture réflective haute efficacité

Conçue à base d’eau sans solvant, cette peinture réflective à très haute efficacité affiche un SRI de 118 et une réflexion solaire de 95 %. Elle présente aussi une qualité anti-encrassement et anti-UV efficace pendant vingt ans. Elle est associée à une couche de primaire et à une peinture de finition pour renforcer sa résistance. Selon des retours d’expérience, elle limite à 35-40 °C la température de toiture au soleil, réduit la température de 3 à 7 °C en intérieur sur les mois chauds et la consommation d’énergie en climatisation de 10 à 40 % pour les bâtiments industriels et commerciaux.