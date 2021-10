PCI Lastogum, l’étanchéité sous carrelage prête à l’emploi

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer 100 % second œuvre Supprimer Etanchéité Supprimer Carrelage Supprimer Artisan carreleur Supprimer France Supprimer Valider Valider

Destinée aux locaux humides, cette solution polyvalente et performante dispose d’une nouvelle certification en cuisines collectives et locaux P4/P4s.

Le revêtement d’étanchéité sous carrelage Lastogum de PCI est spécialement adapté aux locaux fortement exposés à l’eau (jusqu’à EC et locaux P4SE3) : douches à l’italienne, salles de bain avec écoulement de sol en plancher intermédiaire, cuisines et douches collectives, vestiaires, plages de piscines intérieures. Il protège les supports sensibles à l'humidité et ponte les fissures pouvant apparaître.

Sans solvant et à très faibles émissions de COV (classé EC1 Plus selon GEV Emicode), il ne présente pas de risque pour l’environnement ni pour la santé. Prêt à l’emploi, facile et rapide à appliquer au rouleau ou à la spatule, il offre un délai de recouvrement express (4 heures maximum). Il convient aux travaux neufs ou à la rénovation et s’applique aussi bien à l’horizontale qu’à la verticale.

PCI Lastogum est disponible en quatre conditionnements de 4 à 25 kg. Pour faire gagner du temps au professionnel, PCI propose également un kit complet pour traiter une surface de 4 m², comprenant : un seau de 4 kg de Lastogum, 1 litre de primaire d’adhérence (Gisogrund), 5 mètres de bande d’étanchéité (Pecitape 120), 2 manchettes (PCI Pecitape 10x10) et un rouleau.