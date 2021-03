PC Teinté, une solution 2 en 1 pour la rénovation des façades franciliennes

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer Façade Supprimer Plâtre Supprimer Chaux Supprimer Mortier Supprimer Enduit Supprimer Rénovation Supprimer Artisan façade Supprimer Façade en pierre Supprimer 100 % gros œuvre Supprimer 100 % second œuvre Supprimer Grand Paris - Ile-de-France Supprimer Ile-de-France Supprimer Paris Supprimer Valider Valider

Le producteur français de chaux Saint-Astier enrichit sa gamme pour la rénovation des façades avec PC Teinté, un mortier plâtre chaux faisant à la fois office de sous-couche et de finition.

En région parisienne, le plâtre est utilisé depuis le 17e siècle pour hourder le remplissage des pans de bois des façades et les enduire. Pour répondre à la demande spécifique des chantiers parisiens et franciliens, l’entreprise familiale Saint-Astier propose PC Teinté, un mortier plâtre chaux pour restaurer les maçonneries hourdées au plâtre, les enduire et créer des moulures, des bandeaux et des chaînes d’angles.

En forte ou faible épaisseur

Offrant un gain de temps sur chantier, PC Teinté assure à la fois la sous-couche et la finition. Il s’utilise aussi bien en forte ou en faible épaisseur. Dans le premier cas, il s’applique en passes successives de 2 à 3 cm d’épaisseur, dans un laps de temps court afin de constituer une seule couche homogène. Après séchage, une passe de finition est appliquée. Celle-ci peut être recoupée à la truelle Berthelet pour une finition mate grain fin ou grattée avec un gratton pointe courte. Dans le second cas, en faible épaisseur, le produit est appliqué en une seule passe de 2 à 3 cm puis dressé, serré et recoupé après affermissement.

Adapté à divers supports

Composé de chaux naturelle et de plâtre gros, PC Teinté contient également du sable de granulométrie 0/1 mm et des pigments minéraux lui conférant une teinte dans la masse homogène, aux tons du bassin parisien. Il peut être appliqué à la truelle ou à la machine, sur un large panel de supports extérieurs ou intérieurs : maçonnerie ancienne hourdée ou enduite au plâtre ou au plâtre chaux, pans de bois, briques, moellons de pierre hourdés au mortier de chaux. La solution est facile à mettre en œuvre et à travailler grâce à son ouvrabilité de 2 heures (selon les conditions climatiques). Sa consommation est de 1,4 kg/m² /mm d’épaisseur.