Pays de l’Ourcq : le chantier du nouveau complexe sportif a commencé

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Seine-et-Marne Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

La première pierre du nouveau complexe sportif d’Ocquerre a été posée, et le projet se terminera en septembre 2022.

Le chantier du nouveau complexe sportif, dédié au tennis et aux arts martiaux, situé avenue Louis-Benoist à Ocquerre (Seine-et-Marne), vient de débuter. La première pierre a été posée le mercredi 22 septembre 2021, en présence de Pierre Elboode, le président de la Communauté de communes du Pays de l’Ourcq.

Le projet a été imaginé suivant les attentes des adeptes du tennis et des arts martiaux. En effet, les courts de tennis commençaient à être en mauvais état et le seul dojo du territoire ne répondait plus aux normes d’accès pour les personnes à mobilité réduite. À terme, ce nouveau complexe sportif sera composé de cinq courts de tennis dont trois en intérieur, d’un court de padel et d’un dojo de 800 m².

Afin de réaliser les travaux, un budget de 6 M€ a été investi, dont 4 M€ par la Communauté de communes du Pays de l’Ourcq. Le financement a également été complété par des participations du Département de Seine-et-Marne, de la Région Île-de-France, de l’État et de la Fédération française de tennis.

La fin du chantier est prévue en septembre 2022.