Pavillon Bourguiba, la nouvelle Maison de la Tunisie à Paris

La nouvelle résidence étudiante de quasi 200 chambres située à la Cité internationale universitaire de Paris, reflète l'âme de la Tunisie avec ses façades courbes et son moucharabieh contemporain

D'ici 2025, la Cité internationale universitaire de Paris accueillera dix nouvelles résidences, dont le Pavillon Habib Bourguiba pour la Tunisie, qui dispose déjà d’un bâtiment édifié en 1953 par Jean Sebag. La maîtrise d’ouvrage, menée par la Fondation de la Maison de Tunisie, a demandé lors du concours de constituer des équipes d'architecture franco-tunisiennes. La singularité du projet de l'agence française choisie, Explorations Architecture, vient de la fluidité des façades et de l'atrium imaginé par l'architecte tunisien Lamine Ben Hibet ainsi que d’un moucharabieh en façade. Le pavillon en R+8 comprend notamment 200 chambres individuelles et un atrium de 250 m2.



La problématique

Le terrain alloué est encaissé d’un niveau sous le boulevard périphérique et par ailleurs très exposé à la vue, au soleil et au bruit. C’est pour répondre aux contraintes de cette parcelle proche du périphérique que les architectes ont conçu des façades courbes habillées d'un moucharabieh.

Un prototype physique de la calligraphie a été réalisé d'une surface d'environ 10 m2. Il fallait en particulier vérifier que le système d'ancrage soit le plus léger possible et pas trop visible depuis les fenêtres des chambres. - © Salem Mostefaoui Close Lightbox

La ligne souple du dessin des façades améliore l'acoustique dans les chambres exposées au bruit de la circulation en dispersant les réflexions multiples des ondes sonores. Les panneaux métalliques ajourés font, eux, office de cocon protecteur contre l’ensoleillement et apportent une véritable intimité. L’identité graphique de cette deuxième façade est une œuvre du streetartiste tunisien Shoof, qui a été assisté par la Galerie Itinerrance.



La solution proposée

Les motifs en calligraphie arabo-musulmane réalisés sur panneaux métalliques ajourés se déploient sur toute la périphérie du bâtiment et viennent s'ancrer sur les murs extérieurs courbes en béton l’assuré. « Le moucharabieh a été modélisé en 3D avec le logiciel Grasshopper. Nous devions répartir 2083 lettres sur 1 510 m2, avec une répartition uni-forme. Le taux d'opacité avait été fixé par l'architecte qui souhaitait un résultat pas trop chargé visuellement », décrit Erol Lamielle, chef de projet chez Viry, entreprise cotraitante d'Eiffage Construction Habitat pour la calligraphie et sur les lots verrière de l'atrium.

Les vitrages techniques triangulaires de la verrière ont été fournis par Cristec en 6/16/6.6. Ils sont trempés feuilletés à l'extérieur, recuits à l'intérieur et avec couche de contrôle solaire en face 2.- © Viry Close Lightbox

Concernant l'atrium, la verrière est de forme pyramidale d'une surface de 114 m2, avec des vitrages triangulaires. « Entièrement modélisée en 3D, la verrière a été fabriquée dans notre atelier d'Eloyes près de Remiremont (Vosges) et montée à blanc. Nous avons fabriqué des pièces dans les plus grandes dimensions possibles suivant les contraintes de logistique afin de minimiser la soudure sur chantier. L'ossature de la verrière a été assemblée et soudée sur place pour recevoir les vitrages », poursuit Erol Lamielle.



La réalisation finale



De manière plus détaillée, la structure de la verrière est composée de profils en T en acier S355 au carbone manganèse entièrement soudée avec une finition à la peinture liquide classe C3 (anticorrosion moyenne). Par dessus, l'ossature en rails alu drainants de chez Raico supporte les vitrages avec finition silicone et pastilles ponctuelles de fixation. Pour la partie calligraphie, des pièces embouties spécifiques avec tiges filetées pour créer un espacement par rapport au mur béton de l'ordre de 300 mm, sont fixées sur le mur et liaisonnées entre elles afin de donner un effet de masse et une résistance au vent.

Le travail de pose du moucharabieh a été effectué par bandes verticales de haut en bas des façades avec des nacelles volantes fixées depuis la toiture. - © Viry Close Lightbox

Au préalable, un géomètre est venu implanter tous les points d'ancrage, plus de 16000 points. « Le motif est formé de l'assemblage d'un cadre en aluminium traité par microbillage puis découpé au laser sur lequel sont soudées les pattes d'attache. La tôle perforée alu aussi découpée au laser est fixée sur le cadre avec une bande adhésive 3M, qui sert à la fois pour l'amortissement acoustique et pour la fixation temporaire puis définitive. Un vissage vient parachever la fixation de la tôle sur le cadre », détaille Erol Lamielle.

Un autre élément fort de la conception architecturale est l'atrium central au coeur de la résidence, très lumineux, aux formes fluides dessinées par l’architecte Lamine Ben Hibet. - © Salem Mostefaoui Close Lightbox