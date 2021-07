Pau : une nouvelle infrastructure pour les « Caïman » du 5e Régiment d’Hélicoptères de Combat

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Pyrénées-Atlantiques Supprimer Equipement Supprimer Valider Valider

Les nouveaux bâtiments dédiés aux « Caïman » du 5e Régiment d’Hélicoptères de Combat (RHC) ont été inaugurés fin juin 2021.

Après six ans de travaux, la base du 5e RHC de Pau (Pyrénées-Atlantiques), a dévoilé une infrastructure aéronautique destinée à accueillir des hélicoptères nouvelle génération appelés « Caïman ». L’inauguration de cet équipement a eu lieu le 28 juin 2021, en présence de Florence Parly, la ministre des Armées, et de quelques parlementaires béarnais. Ces représentants de l’État ont ainsi pu découvrir les 15 700 m² d’installations, qui se répartissent entre une zone de remisage pour les hélicoptères, une zone de maintenance, et des bureaux administratifs et de commandement. Une nouvelle plateforme aéronautique de 74 000 m² complète l’ensemble à l’extérieur.

Le coût de cette opération, pilotée par la société SEG-FAYAT (Bordeaux), s’élève à 53 M€. Rappelons que ce projet entre dans le cadre de la loi de programmation militaire 2019-2023. Il est concomitant au renouvellement des hélicoptères de manœuvre du 5e RHC. Cette base dispose actuellement de huit « Caïman ». Un neuvième viendra s’ajouter d’ici la fin de l’année. À terme, la base doit accueillir 24 engins de ce type. Notons enfin que le 5e RHC est désormais apte à recevoir non seulement une quinzaine de Caïman, mais aussi les prochaines générations d’aéronefs.