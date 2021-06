Pau : travaux en cours sur le boulevard de la Paix

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Pyrénées-Atlantiques Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

Les travaux de création des cheminements pour piétons et cyclistes se poursuivent sur une partie du boulevard de la Paix à Pau.

Depuis le 29 mars dernier, la Communauté d’agglomération Pau-Béarn-Pyrénées entreprend des travaux d’aménagement de voies piétonnes et de pistes cyclables sur le boulevard de la Paix. L’opération s’effectue sur 850 mètres linéaires, dans la partie comprise entre l’avenue Léon-Blum et l’avenue Alfred-Nobel, dans le sens est-ouest. La piste cyclable devrait être protégée par une glissière de béton. L’embellissement et la végétalisation de l’espace public, l’installation de nouveaux luminaires et l’enfouissement des réseaux de câbles disgracieux viendront s’ajouter au programme. Sur ce tronçon, les arrêts de bus seront repensés pour être accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Ces travaux sont menés afin d’améliorer le cadre de vie et le confort des habitants de Pau (Pyrénées-Atlantiques), tout en sécurisant les circulations douces. Le tronçon compris entre l’avenue Péboué et l’avenue Léon-Blum rouvrira à la circulation le mardi 29 juin. La date de fin de chantier est prévue pour le vendredi 3 septembre 2021. Pour les besoins du chantier, la circulation automobile est interdite. Seuls les accès aux riverains et aux commerces sont maintenus.