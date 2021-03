Pau : travaux de réfection des trottoirs avenue Poeymirau et rue Taylor

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Pyrénées-Atlantiques Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

À Pau, les trottoirs de l’avenue Poeymirau et de la rue Taylor vont faire peau neuve.

La ville de Pau (Pyrénées-Atlantiques) poursuit les travaux de réfection de ses trottoirs afin d’améliorer le cadre de vie et le confort des habitants et des usagers. Le chantier de l’avenue Poeymirau, côté pair entre les no 14 et 20, fait partie de ces opérations. Il a débuté le 15 mars 2021 et durera environ deux semaines. Pendant les travaux, la circulation se fera en demi-chaussée, à une vitesse réglementée de 30 km/h aux abords du chantier.

La ville a en outre entrepris, depuis le 22 février 2021, des travaux de réfection des trottoirs et de la chaussée rue Taylor. Le chantier se poursuivra jusqu’au 31 mars 2021. Cette voie restera inaccessible à la circulation durant cette période. Les accès riverains et commerçants seront cependant maintenus. Quelques dispositions ont été mises en place afin de minimiser la gêne occasionnée par les travaux.