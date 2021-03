Pau : travaux dans les rues du Capitaine Guynemer et Aristide Briand

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Pyrénées-Atlantiques Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

Les travaux entrepris dans les rues du Capitaine Guynemer et Aristide Briand suivent leurs cours.

La commune de Pau (Pyrénées-Atlantiques) fait actuellement l’objet de quelques travaux de voirie, dont ceux entrepris dans la rue du Capitaine Guynemer, entre la rue Viard et la rue de Bordeu. La Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées (CAPBP) et la direction du cycle de l’eau ont engagé des travaux de rénovation du réseau d’eau potable / d’assainissement dans cette rue le 8 mars 2021. Le chantier s’étalera jusqu’au 9 avril 2021. Durant les travaux, la circulation sera interrompue, mais l’accès des riverains sera maintenu. Le stationnement sera quant à lui partiellement indisponible selon les besoins du chantier.

La rue Aristide Briand, dans sa partie comprise entre les numéros 1 à 23 et 2 à 28, est également en travaux. La ville veut y fixer, de manière durable, les places de stationnement afin d’améliorer le cadre de vie et le confort des habitants et des usagers. Elle a ainsi entrepris des travaux de marquage au sol le 15 mars 2021. Ces derniers vont s’étendre jusqu’au 2 avril 2021. Cette opération a pour but de clarifier les règles de stationnement (zone en stationnement gratuit).