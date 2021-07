Pau : requalification du parking entre les avenues du Président Pierre-Angot et du Doyen-Vizioz

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Pyrénées-Atlantiques Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

Les travaux de réaménagement et de requalification du parking situé entre les avenues du Président Pierre-Angot et du Doyen-Vizioz s’étaleront jusqu’en août 2021.

La direction de l’urbanisme, de l’aménagement et des constructions durables de la ville de Pau (Pyrénées-Atlantiques) entreprend des travaux de requalification du parking situé au croisement des rues du Président Pierre-Angot et du Doyen-Vizioz. Le chantier, entamé le 5 juillet dernier, se poursuivra jusqu’au 15 août 2021. Il a pour objectif de réaménager ce parking en un espace plus équilibré et végétalisé.

Tout au long du chantier, la circulation est interrompue en journée. Des déviations sont mises en place afin de minimiser la gêne occasionnée. Le stationnement, quant à lui, est déplacé en bordure des rues Jean-Genèze et Audrey-Benghozi, et près de la piscine Plein Ciel et du gymnase de l’université de Pau et des pays de l’Adour.