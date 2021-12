Pau : poursuite des travaux de réfection de voirie dans le quartier du 14-Juillet

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Pyrénées-Atlantiques Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

À Pau, l’avenue des Vallées et la rue du Colonel-Gloxin sont en cours de réaménagement.

Après la réfection des rues Amédée-Roussille et du 14-Juillet, les travaux de réaménagement concernent actuellement l’avenue des Vallées et la rue du Colonel-Gloxin, à Pau (Pyrénées-Atlantiques), avec une intervention sur la véloroute 81. L’opération, inscrite dans le cadre des travaux de rénovation de l’espace public et de réfection des voiries du quartier du 14-Juillet, a été lancée par la Communauté d’Agglomération Pau-Béarn-Pyrénées. Elle devrait s’étaler jusqu’à la fin de l’année. Les travaux de l’avenue des Vallées sont chiffrés à 402 k€ et ceux de la rue du Colonel-Gloxin à 172 k€.

L’objectif est d’améliorer le cadre de vie, le confort et la sécurité des habitants et des usagers de la route. Les travaux portent sur un réaménagement plus qualitatif et plus sécurisant, afin de donner davantage de place aux piétons et aux mobilités douces. Toutefois, la fluidité du trafic automobile et le nombre de places de stationnement existantes seront maintenus. Un élargissement de l’espace vert au niveau du rond-point rue du Colonel-Gloxin est également prévu pour y créer une zone de détente. S’y ajoutent la mise en accessibilité pour les personnes à mobilité réduite sur le trottoir sud et sur les quais de bus Vallées, la rénovation des trottoirs et chaussée, ainsi que le renforcement des traversées piétonnes et des bandes cyclables.