Pau : plus de 2,5 M€ de subventions de la Région pour le projet de la halle Sernam

Le projet de réhabilitation de la halle Sernam à Pau a reçu une subvention de 2,5 M€ venant de la Région.

Le 21 octobre 2020, le Conseil régional de la Nouvelle-Aquitaine a voté deux subventions destinées à financer le projet de réhabilitation de la halle Sernam à Pau (Pyrénées-Atlantiques). La première, d’un montant de 850 000€, a été validée par la collectivité. La seconde, de 1 661 500 €, provient du Fonds européen de développement régional (Feder). Le montant total des subventions se porte donc à un peu plus de 2,5 M€. À noter que le budget de ces travaux de réhabilitation (hors skatepark) s’élève à 5,8 M€ hors taxe.

La Région a tenu à réitérer l’importance de ce projet à l’issue du vote : « la reconversion de la halle Sernam vise la création d’un lieu d’envergure départementale, dédié à l’économie créative et collaborative ». Rappelons que le projet dans son ensemble intègrera aussi un skatepark et un espace de restauration. Les travaux du projet conçu par l’agence ANMA (Agence Nicolas Michelin & Associés) devraient débuter entre la fin de cette année et début 2021.