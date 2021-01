Pau : les travaux de réfection de voirie se poursuivent au niveau du Boulevard Hauterive

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Pyrénées-Atlantiques Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

Une déviation est prévue jusqu’à fin janvier à Pau, entre la rue de Lacq et la rue Pouguet.

La municipalité de Pau (Pyrénées-Atlantiques) a décidé d’engager des travaux dans le cadre d’un vaste programme de réfection de voirie. Voilà près de 2 mois que le chantier du Boulevard Hauterive, entre la rue de Lacq et la rue Pouguet, a commencé. Les opérations portent notamment sur la rénovation de la chaussée et la restauration du plateau surélevé du carrefour Pouguet/Hauterive. Elles se dérouleront jusqu’à fin janvier 2021. L’entreprise Stéphane Lacoste a pris en charge, entre le 5 et le 15 janvier 2021, des opérations d’aménagement voie nord entre l’allée Catherine de Bourbon et l’avenue de Buros.

Pendant la période des travaux, la circulation des véhicules sera interrompue et le stationnement interdit en fonction des besoins du chantier. Toutefois, des itinéraires de déviation sont mis en place pour permettre l’accès aux établissements de santé et aux riverains.