Pau : les travaux de l’avenue des Lauriers se poursuivent

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Pyrénées-Atlantiques Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

C’est maintenant dans la partie comprise entre l’avenue Bié-Moulié et le boulevard Guillemin que les réaménagements de l’avenue des Lauriers se concentrent.

À l’est de Pau (Pyrénées-Atlantiques), la première tranche des travaux de requalification de l’avenue des Lauriers vient d’être achevée dans le quartier Trespoey. La deuxième a débuté le 27 septembre dernier et devrait durer jusqu’au vendredi 10 décembre, entre l’avenue Bié-Moulié et le boulevard Guillemin. Ces travaux, menés par la commune de Pau, s’inscrivent dans le cadre du programme de réfection de voirie et d’extension de la zone 30, visant à réduire la circulation automobile et à sécuriser les abords des établissements scolaires du territoire.

Cette portion de l’avenue va connaître divers réaménagements et réfections, comprenant la création de trottoirs, la mise en accessibilité pour les personnes à mobilité réduite et la réfection de la chaussée. L’espace consacré aux mobilités douces est également concerné par la mise en place d’une bande cyclable continue entre l’avenue Bié-Moulié et l’avenue Henry-Russel. L’avenue Bié-Moulié sera ensuite mise en sens unique vers le boulevard Guillemin, et la chaussée de l’allée des Cèdres fera l’objet d’une réfection. La circulation et le stationnement seront interdits dans la zone des travaux, en fonction de l’évolution du chantier.