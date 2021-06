Pau : le quartier du XIV-Juillet s’offre un nouveau visage

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Pyrénées-Atlantiques Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

Une résidence senior et de nouveaux commerces revitaliseront d’ici peu le quartier du XIV-Juillet.

Un important projet immobilier s’apprête à voir le jour sur l’îlot Lajus, dans le quartier du XIV-Juillet à Pau (Pyrénées-Atlantiques). Il se situera sur la parcelle de l’ancien supermarché Lidl. La pose de la première pierre de cette construction a été réalisée en mai 2021, et ce, en présence de François Bayrou, maire de la ville, et Philippe Echeverria, président de la Société d’Équipement des Pays de l’Adour (SEPA), qui en est le maître d’ouvrage. Cette opération, estimée à 18,7 M€, a ainsi pour objectif de redonner de l’éclat au quartier du XIV-Juillet. Le chantier, débuté depuis plusieurs mois, durera jusqu’à l’été 2022.

Ce projet immobilier, couvrant une superficie d’environ 3 500 m², fera émerger une résidence senior, avec 35 places de stationnement en sous-sol pour les locataires, 20 places de parking et sept box pour les deux-roues, en accès libre. L’ouvrage comprend par ailleurs plus de 1 000 m² d’espaces commerciaux et de services, aménagés en rez-de-chaussée. Un magasin Carrefour City y occupera une surface d’environ 400 m².

La résidence senior proposera 120 logements individuels, allant du T1 au T3. L’infrastructure, exploitée par Nahoma, du groupe Orpea, s’adresse aux personnes âgées autonomes ou semi-valides.