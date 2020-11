Pau : le point sur l’avancement du programme de démolitions sur l’îlot Guynemer

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Pyrénées-Atlantiques Supprimer Démolition Supprimer Renouvellement urbain Supprimer Valider Valider

La ville de Pau tente de reconquérir le foncier sur l’îlot de Guynemer.

Dans le cadre de son renouvellement urbain, la ville de Pau (Pyrénées-Atlantiques) enchaine des démolitions dans le quartier du Foirail-Lawrence sur l’îlot de Guynemer. La première vague de déconstruction lancée en 2017 a permis de libérer des terrains entre les numéros 5 et 13 ainsi qu’au niveau de la rue Dorme.

En automne dernier, des travaux de désamiantage et de déconstruction ont été achevés sur un ensemble immobilier aux 15, 15 bis, 17 et 19 de la rue du Capitaine Guynemer. La ville de Pau met exclusivement ces parcelles nues en vente aux familles pour construire des maisons de ville respectant les prescriptions architecturales, urbaines et paysagères locales.

L’îlot Guynemer a principalement une vocation résidentielle selon le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) de la Communauté d’agglomération de Pau Béarn Pyrénées en 2019. Le site est également à proximité de la toute nouvelle Place du Foirail.