Pau : le parc accolé à la salle des Anglais transformé en petit jardin public

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Pyrénées-Atlantiques Supprimer Jardins Supprimer Valider Valider

Un square est en cours d’aménagement dans le parc attenant à la salle des Anglais, à Pau.

Des travaux de réaménagement ont été lancés, le 17 mai 2021, dans le parc situé près de la salle des Anglais, à Pau (Pyrénées-Atlantiques). Ils consistent à transformer l’endroit en petit jardin public. De nouveaux portails seront installés et le mur d’enceinte ainsi que les trois accès seront rénovés.

Une partie du nouveau parc accueillera des enclos et un jardin en creux, afin d’en faire un espace canin. L’aire de jeux existante sera déplacée et équipée de panneaux de basket, de barres d’équilibre et d’un demi-terrain destiné aux jeux de ballon. Des bancs, des sièges et des tables seront aussi installés. Un préau sera disposé pour accueillir une table de ping-pong, une table de pique-nique et une fontaine. Le projet inclut par ailleurs la création d’une pelouse centrale ceinturée par une allée. Des arbustes et des plantations basses compléteront l’environnement paysager.

Le chantier, dans son ensemble, devrait durer deux mois, et est porté par la Ville de Pau.