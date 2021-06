Pau : la rue Carrérot et le chemin de Guilhem en chantier

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Pyrénées-Atlantiques Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

Les travaux entrepris dans la rue Carrérot et sur le chemin de Guilhem se poursuivront jusqu’en juillet 2021.

Afin d’améliorer le cadre de vie et le confort des habitants, la Ville de Pau (Pyrénées-Atlantiques) a engagé plusieurs travaux, comme ceux menés dernièrement rues Lapouble et Camy. Le chantier rue Carrérot fait partie des opérations en cours. Ayant débuté le 7 juin 2021, il consiste en la réfection de la chaussée, la création d’une piste cyclable à contresens et la mise en accessibilité des trottoirs pour les personnes à mobilité réduite. Pendant les travaux, la circulation automobile sur cette voie, entre la rue Bonado et la rue Henri-Faisans, est interdite. Le stationnement ainsi que les accès riverains sont en outre rendus impossibles de 8 heures à 17 heures. Des dispositions ont été prises afin de réduire la gêne occasionnée par le chantier.

La Ville mène aussi actuellement des travaux au niveau du chemin de Guilhem, entre le boulevard Copernic et la rue Myosotis. Le chantier concerne la création de trottoirs sur le côté est du chemin et la reprise d’enrobés. Les travaux, commencés début juin 2021, s’étaleront jusqu’au début du mois de juillet 2021.