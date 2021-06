Pau : la Maison des communes gagnera en surface d’ici l’été 2022

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Pyrénées-Atlantiques Supprimer Travaux d'extension Supprimer Valider Valider

La Maison des communes, à Pau, connaît une troisième extension.

La Maison des communes, à Pau (Pyrénées-Atlantiques), inaugurée en 1986, sera agrandie d’ici à 2022. La pose de la première pierre a eu lieu en mars 2021, en présence de Nicolas Patriarche, président du centre de gestion des Pyrénées-Atlantiques et maire de Lons, Pascal Mora, maire actuel de Gelos, et Alain Sanz, maire de Rébénacq (Pyrénées-Atlantiques). Il s’agit ici de la troisième extension du bâtiment en l’espace de 35 ans, dont une en 2000 et une autre en 2008. Le projet prévoit ainsi un agrandissement de 1 000 m², pour un coût de 4 M€. Cette extension a pour but de répondre aux besoins des élus, dans des domaines de plus en plus techniques.

« La Maison des communes a un objectif d’adaptation permanent qui émane des besoins de nos collectivités », confie Nicolas Patriarche. Pour rappel, la Maison des communes abrite plus de 150 agents, réunissant trois structures, dont l’agence publique de gestion locale, le centre de gestion et l’association des maires du 64, présidée par Alain Sanz. Ce dernier salue l’extension de l’édifice, qui, selon lui, est « un symbole d’un bâtiment qui vit et qui s’agrandit, à l’image des besoins d’accompagnement des maires, ces fantassins de la République ».