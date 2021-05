Pau : l’îlot Navarrot accueillera 26 logements familiaux en 2024

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Pyrénées-Atlantiques Supprimer Immobilier résidentiel Supprimer Valider Valider

Un vaste programme immobilier va donner un nouveau souffle à l’îlot Navarrot d’ici quelques années.

La Société d’Équipements des Pays de l’Adour (SEPA) se lance dans la construction de 26 logements sur l’îlot Navarrot, à Pau (Pyrénées-Atlantiques), entre la rue Louis Barthou et celle des Orphelines. Ce projet vient d’être présenté par François Bayrou, maire de la ville. Il s’intègre dans la démarche visant à redynamiser le bien-vivre en centre-ville, menée depuis plusieurs années par la Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées et la Ville de Pau. Le démarrage des travaux est attendu en 2022, pour une livraison début 2024.

Le projet fera émerger 26 logements, répartis dans deux bâtiments (A et B). L’immeuble A proposera 14 logements neufs (3 appartements T2, 9 T3 et 2 T4) en accession libre, destinés aux familles. La commercialisation de ces appartements devait débuter fin avril 2021. Le bâtiment B comptera quant à lui 12 logements neufs : 6 appartements T2 et 6 T3. Ils seront tous exposés au sud ou à l’est. L’immeuble sera rétrocédé à CDC Habitat Social afin de compléter son offre de logements sociaux en centre-ville. L’opération prévoit en outre un parking de 25 places. S’y ajouteront des locaux professionnels ou commerciaux, d’une surface de 106 m², en rez-de-chaussée du bâtiment A, côté rue Louis Barthou. L’ensemble des infrastructures sera organisé autour d’une cour en cœur d’îlot.