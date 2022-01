Pau : l’enseigne Monoprix va s’agrandir de 700 m²

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Pyrénées-Atlantiques Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

L’enseigne Monoprix, dans le centre-ville de Pau, passera prochainement de 1 200 m² à 1 900 m².

L’immeuble qui abritait jadis l’ancien bar Le Clemenceau à Paun dans le département des Pyrénées-Atlantiquesn a fait l’objet d’importants travaux de démolition. Cet édifice autrefois fréquenté par les Palois a été racheté par la société immobilière Nephtys (Pyrénées-Atlantiques), afin d’étendre l’enseigne Monoprix, déjà installée de part et d’autre au rez-de-chaussée de cet immeuble. Rappelons que ce magasin est ouvert depuis fin mai 2016 dans le centre-ville de Pau. Son extension permettra, entre autres, d’augmenter sa capacité d’accueil, d’étoffer son offre et de répondre de façon optimale aux besoins des riverains et de l’ensemble de la commune et des villes voisines.

Cette démolition permettra d’agrandir cette enseigne de 700 m². Ce qui fera passer sa surface de 1 200 m² à 1 900 m², souligne-t-on au sein de la société Nephtys, en charge de ce chantier. Selon le calendrier prévisionnel, les travaux dédiés à cet agrandissement s’achèveront d’ici la fin de l’année 2022.