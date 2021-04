Pau : en troisième position des villes de France les plus dynamiques malgré la crise sanitaire

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Pyrénées-Atlantiques Supprimer Action coeur de ville Supprimer Valider Valider

Pau est dans le top 3 des villes moyennes avec la plus forte fréquentation depuis le début de la crise sanitaire en France.

D’après l’étude réalisée par Mytraffic, leader européen de l’analyse du flux de piétons, en partenariat avec l’association Villes de France, rassemblant les élus des villes de 10 000 à 100 000 habitants, la ville de Pau (Pyrénées-Atlantiques) est la troisième au palmarès des centres-villes les plus dynamiques. En dépit de la crise sanitaire, Pau, une municipalité de 76 000 habitants enregistrant 1,82 million de passages mensuels dans le centre-ville, a su rester attractive. Elle est précédée, en deuxième position, par Chambéry (Savoie) et, en première position, par Villefranche-sur-Saône (Rhône).

« C’est une récompense et une fierté », se réjouit François Bayrou, maire de Pau. L’élu a évoqué les principales raisons de ce succès. Depuis mars 2020, la municipalité a investi dans de nombreux chantiers menés dans le centre-ville, comme la réhabilitation du complexe de la République ou de la tour des halles, les travaux du trajet du Febus, etc. En outre, « plus de 350 façades ont été refaites et ont coloré la ville, et 8 hectares de jardin ont été créés dans le centre-ville », poursuit le maire. D’après Mytraffic, la reconcentration des activités, comme les commerces, et le savoir-faire pour l’équilibre entre accessibilité et pacification du centre-ville (réfection des trottoirs, aménagement de pistes cyclables…) ont permis à la commune de Pau de se hisser à cette troisième place des centres-villes les plus dynamiques.