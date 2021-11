Pau : des travaux de rénovation sur le boulevard des Pyrénées

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Pyrénées-Atlantiques Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Le boulevard des Pyrénées fera l’objet de travaux de rénovation jusqu’en décembre.

Dans le cadre de l’entretien des ouvrages d’art, la Ville et la Communauté d'Agglomération Pau Béarn Pyrénées (Pyrénées-Atlantiques) effectuent des travaux de rénovation sur le boulevard des Pyrénées.

Le chantier a commencé le long de l’avenue Napoléon-Bonaparte, où des butons (éléments en métal pour le blindage de fouille) corrodés seront réparés. Le coût de cette réparation, d’une durée de deux semaines, s’élève à 8,7 k€. En outre, les voûtes du boulevard seront dévégétalisées afin de permettre la surveillance topographique des piliers et de dégager les accès. Le coût de ce chantier est de 17 k€. Par ailleurs, une opération évaluée à plus de 48 k€ sera effectuée durant quatre semaines, à partir du 8 novembre, sur le passage piéton souterrain allant vers les sentiers du Roy, au départ du belvédère de la fontaine de Vigny. Elle inclura la reprise des maçonneries et des enduits, la réparation du garde-corps et le remplacement des plinthes en pierre détériorées. S’y ajoute la mise en place de 150 barbacanes (des gargouilles permettant le drainage) sous les voûtes au niveau des zones d’humidité constatées. Le coût de ce chantier est évalué à environ 63 k€.