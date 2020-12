Patrimoine : une mine de ressources pour le bâti ancien

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer 100 % gros œuvre Supprimer Artisan patrimoine Supprimer Patrimoine Supprimer Weber Supprimer ParexLanko Supprimer Biofib'Isolation Supprimer France Supprimer Valider Valider

Intervenir sur un bâtiment ancien tout en optimisant la performance énergétique, environnementale et sanitaire du bâti requièrent un savoir-faire spécifique. Pour les artisans soucieux de réaliser des travaux durables et d’apprendre les bonnes pratiques en matière de transition écologique et énergétique, il existe divers outils d’accompagnement.

Acteurs locaux

Le Réseau Bâtiment durable compte 24 centres de ressources et clusters régionaux et nationaux en France, destinés à soutenir et informer les acteurs locaux sur la construction durable. Parmi ceux-ci, les centres régionaux Envirobat accompagnent les professionnels localement afin de répondre aux défis de la transition écologique et énergétique. Ils fournissent une mine d’informations et de partage de bonnes pratiques : outils pédagogiques, rencontres, conférences, observatoire de la construction, bibliothèques de ressources, assistance en ligne, etc. sont disponibles à partir de leurs sites web.

Site du Creba

Le Centre de ressources pour la réhabilitation responsable du bâti ancien (Creba) propose également divers outils : des vidéos, guides, ouvrages techniques ou encore des retours d’expériences détaillés et illustrés, tels que la reconversion de grange en logement, la réhabilitation d’une ruine avec des matériaux locaux et techniques anciennes, d’une ferme en terre crue, etc.

Projet CobBauge

Lancé par six partenaires français et britanniques en 2017, le projet CobBauge vise à développer une nouvelle génération de matériaux en bauge (mélange de terre et de fibres agricoles), économiques, isolants, à faible impact environnemental et répondant aux normes de la construction. Destiné dans un premier temps à la préservation du patrimoine des régions proches de la Manche, le but du projet est également de former un réseau d’artisans spécialisés, afin de développer ce matériau à plus grande échelle. Objectif : construire 1 500 maisons dans les dix prochaines années.

Réemploi

Bâtiment durable et économie de ressources vont de pair. Lancé en 2017, le site de marché en ligne Backacia est consacré au réemploi des matériaux et des équipements de construction. Les professionnels peuvent y vendre et acheter des produits de seconde main, couvrant tous les corps d’état.

Publications

Quelques ouvrages phares pour aborder la restauration du bâti : « Guide du diagnostic des structures dans les bâtiments d’habitation anciens », « Traité de maçonnerie ancienne », « Enduits sur supports composés de terre crue » (aux Éditions du Moniteur) et « Pathologie générale du bâtiment » (aux Éditions Eyrolles).

Des nouveautés produits

Parnatur Corps d’Enduit Chanvre, de Parexlanko :

Un enduit chaux-chanvre isolant projetable

Destiné à la restauration du bâti ancien, cet enduit constitué de chènevotte et d’un liant à base de chaux se projette mécaniquement par passes successives jusqu’à 8 cm d’épaisseur, sur mur extérieur ou intérieur (en moellon, brique, terre crue, pierre, béton de chanvre, etc.). Perméable, poreux, à hautes performances thermique (lambda 0,066) et hygrométrique, il optimise l’inertie du bâti et maintient une ambiance intérieure saine. La projection s’effectue grâce à un kit spécifique adaptable sur toute machine à projeter. Le mélange, réalisé avant projection, offre une bonne cohésion et une tenue en charge jusqu’à 4 cm par passe. Le rendement peut atteindre 90 m² par jour (en 6 cm d’épaisseur), contre 40 m² pour un enduit chaux-chanvre projeté par une machine classique.

Parnatur Corps d’Enduit Chanvre, de Parexlanko Close Lightbox

Batichanvre Isol, de Saint-Astier :

Liant à la chaux pour la construction en chanvre

Conforme aux règles professionnelles de construction en chanvre, ce liant léger à la chaux naturelle, couplé à la chènevotte Isocanna, présente de hautes performances. Il affiche un lambda de 0,067 et diminue les déperditions thermiques. Perméable à la vapeur d’eau, il régule les échanges hygrométriques. Enfin, il garantit une haute isolation phonique et une résistance au feu B-s1,d0. Il peut s’appliquer manuellement ou mécaniquement, sur murs, dallages ou toitures. Le sac est lui aussi allégé (18,75 kg).

Biofib’Chape, de Biofib’Isolation :

Granulés végétaux d’égalisation et d’isolation de sols

Composés de particules de chanvre et de lin agglomérées par compression sans liant, ces granulés sont recommandés pour réaliser des chapes sèches et rénover des sols irréguliers, hors pièces humides. Ils simplifient la mise en œuvre : chantier propre (épandage manuel à sec sur film polyéthylène étanche) et possibilité d’y incorporer des gaines. La chape de 2 à 15 cm d’épaisseur se recouvre de panneaux de type OSB ou CTBH puis d’un revêtement de finition.

Webertrame spéciale réno 19x19, de Weber :

Une trame qui fait gagner 50% de temps

Cette trame en fibre de verre sert de support à la projection d’enduits pour la rénovation de façades à fortes irrégularités. Deux fois plus légère qu’un treillis métallique (8,5 kg le rouleau de 50 x 1m), elle est souple, se découpe simplement aux ciseaux ou cutter, est facile à manipuler, ne s’enroule pas et ne s’accroche pas à la pierre. Résultat, elle offre un gain de temps d’environ 50 % sur chantier. Par ailleurs, elle s’avère hautement résistante aux alcalis ainsi qu’à la traction (170 kg/5 cm).