Patrimoine : sept chantiers de couverture récompensés par Terreal

Le fabricant de matériaux et tuiles en terre cuite a récompensé sept couvreurs pour leurs travaux de préservation du patrimoine, lors de la 11e édition de son concours des Terroirs.

La 11e cérémonie des prix Terroirs de Terreal s’est tenue le 18 novembre dernier aux Machines de l’île à Nantes. Créé pour promouvoir et valoriser la sauvegarde de l’héritage architectural français, le concours a mis à l’honneur sept professionnels de la couverture et leurs chantiers, réalisés avec des tuiles de tradition Terreal. Présentation en images.



Le prix de la Maison Paysanne, décerné en partenariat avec Maisons Paysannes de France, a été attribué à l’entreprise SAS Xavier Salles à La Chapelle-prés-Sées (61), pour la restauration de la toiture de 250 m² d’une traditionnelle maison normande. Le choix de la tuile c’est porté sur la tuile plate de référence Normande, la tuile Rustique Sablé Normand. Le jury a noté un remarquable travail de finition quant aux traitements des points singuliers de la couverture. L’ensemble harmonieux laisse transparaître le cachet normand d’antan.

Prix Maison Paysanne - SALLES XAVIER Close Lightbox



Le prix Demeure de caractère - Toit du Sud a récompensé l’entreprise Bocareno à Pouzauges (85), en Vendée, pour la rénovation de la toiture de 456 m² d’une bâtisse bourgeoise du XIXe siècle. La tuile Canalavérou Terre de Charente a été choisie pour son respect des contraintes architecturales et patrimoniales de la région. La pose dans les règles de l’art a été respectée par le scellement à la chaux des tuiles en rive et au faîtage, la réfection complète des cheminées et le remplacement de la zinguerie en cuivre. L’esthétique traditionnelle des toits vendéens a été retrouvée.

Prix Demeure de Caractère - SARL BOCARENO Close Lightbox



Le prix Demeure de caractère - Toit du Nord a été décerné à l’entreprise JMC à Courtry (77), pour la rénovation de la toiture de 400 m² d’un hôtel particulier des années 30. La tuile plate Ségala Vieux Pays Vieille Terre a été choisie pour remplacer l’ensemble de la toiture et redonner son cachet traditionnel à cette belle demeure.

Prix Demeure de Caractère - JMC Close Lightbox



Le prix Patrimoine Historique ainsi que le Coup de cœur du public ont récompensé le savoir-faire de l’entreprise Dallon Couverture à Saint Martin Lacaussade (33), pour la rénovation du toit de 400 m² de l’Eglise Saint-Pierre d’Eyrans du XIXe siècle. Les tuiles Girondine Castelviel en courant et Nuance d’Antan en couvert ainsi que de la tuile de récupération ont été soigneusement sélectionnées pour obtenir un nuancier de couleurs harmonieux.

Prix Patrimoine Historique et Coup de cœur du public - Dallon Couverture Close Lightbox



Le prix du Patrimoine Collectif est revenu à l’entreprise Toitures des Gones à Vourles (69), pour la rénovation du laboratoire d’un artisan maître torréfacteur. Pour cet ouvrage de 260 m², des tuiles Montchanin Losangée Rouge ont été choisies. La réfection a été complète de la charpente aux verrières, avec un très beau travail de finition de rives à noquet.

Prix Patrimoine Collectif - TOITURES DES GONES Close Lightbox



Le prix Technique a été attribué à l’entreprise Jeanne Patrice Couverture à Madre (53) pour la rénovation de la couverture de 350 m² d’un manoir. L’artisan a mis en œuvre la tuile Monument Historique Pompadour en un harmonieux panachage de Rouge Saumon, Rouge Naturel et Rouge Violet. Les points singuliers traités en tuile conservent l’authenticité du bâti et les lucarnes en zinc ont été refaites à l’identique.

Prix Technique - JEANNE PATRICE COUVERTURE Close Lightbox



Le Coup de cœur du jury a récompensé à l’entreprise EURL Courot Dominique à Cluny (71), pour la réfection de la couverture d’un préau de 114 m² datant des années 1880, fortement dégradé par des infiltrations d’eau. La tuile plate Prieuré Rouge Ancien redonne au préau son cachet authentique. Le jury a relevé la passion du travail du lauréat, révélée par la minutie et les détails : rives scellées avec bardelis en ardoises naturelles pour le chevron, utilisation harmonieuse de chaux blanche et sable de rivière, faîtage scellé en crête de coq en écho au bâtiment principal.