Patrick Martin élu président du Medef

Le duel pour la présidence du Medef a rendu son verdict : Patrick Martin, 63 ans, dirigeant du groupe Martin-Belaysoud Expansion, jusqu'alors n°2 de l'organisation patronale qui revendique quelque 190 000 entreprises employant plus de 10 millions de salariés, a largement devancé Dominique Carlac'h (73,18% des voix contre 26,82%) et est donc le nouveau numéro 1 qui succèdera à Geoffroy Roux de Bézieux.

Patrick Martin, qui faisait figure de favori, a bénéficié pour son élection du soutien de l'incontournable UIMM et d'un nombre important de fédérations professionnelles, notamment de la construction - FFB et FNTP en tête mais aussi Syntec (ingénierie, conseil, événementiel et formation), France Ciment, Fedene (chaleur renouvelable). Il a également rallié la plupart des organisations territoriales du Medef

A la tête d'une entreprise de près de 3000 salariés, active principalement dans la distribution à destination du bâtiment (avec Téréva pour la plomberie, le chauffage et le sanitaire) et l'industrie, Patrick Martin devrait s'inscrire dans la continuité du travail effectué depuis 2018 avec Geoffroy Roux de Bézieux.

Baisse d'impôts, capitalisation et recul de l'âge de la retraite

Partisan d'une baisse supplémentaire de 20 milliards d'euros des impôts de production, pour les ramener à la moyenne européenne, il estime que la transition climatique, en raison des investissements "gigantesques" qu'elle nécessite, "devrait nous inciter à introduire dans notre protection sociale une part de retraite par capitalisation".

Le nouveau président du Medef a également expliqué durant sa campagne vouloir mettre l'accent sur la formation et l'employabilité, notamment des seniors avec le relèvement de l'âge de départ en retraite, et souhaite renforcer la représentation du Medef auprès des instances européennes à Bruxelles.