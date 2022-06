Patrick Liébus, de la Capeb à... l'Assemblée !

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer Assemblée nationale Supprimer Capeb Supprimer Vie du BTP Supprimer Patrick Liébus Supprimer France Supprimer Stores et fermetures Supprimer Valider Valider

Suppléant de Damien Abad, membre du gouvernement Borne, l'ancien président de la Capeb devient député.

Installé dans l'Ain, Patrick Liébus a présidé la Capeb de 2010 à 2020. Libéré de ses obligations syndicales et ayant cessé son activité professionnelle à l'été 2020, cet adhérent de LR a accepté d'être remplaçant de Damien Abad, député sortant de l'Ain, ancien président du groupe LR à l'Assemblée et ministre des Solidarités du gouvernement Borne depuis mai dernier.

Abad réélu et maintenu au gouvernement, Patrick Liébus siégera donc à l'Assemblée.

"Je n'ai pas encore choisi de groupe, je me déterminerai en arrivant à l'Assemblée. Quoi qu'il en soit, je suis un homme libre, représentant ma circonscription et défenseur de l'intérêt général. Je voterai les lois qui vont dans le bon sens, et n'hésiterai pas à amender, voire à ne pas voter les lois qui me sembleraient ne pas correspondre à l'intérêt du pays", nous déclare Patrick Liébus. Qui reste artisan au fond de lui, et prêt à batailler sur les sujets d'emploi et de petites entreprises.