«Agences et chantiers doivent œuvrer dans les meilleures conditions sanitaires possibles», Patrick Julien (Unsfa)

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Architecture Supprimer Reconfinement Supprimer France Supprimer Union nationale des syndicats français d'architecture (Unsfa) Supprimer Valider Valider

Au plus près du terrain, les chantiers adaptent leurs exigences à l’évolution du contexte, de même que la maîtrise d’œuvre.

Pour l’Union nationale des syndicats français d’architectes (Unsfa), par la voix de son délégué général Patrick Julien, «le bâtiment a très vite adopté les dispositions nécessaires pour travailler avec la Covid-19. Les échanges avec l’OPPBTP ont permis la mise au point d’un guide évolutif pour s’assurer de conditions sanitaires optimales sur les chantiers. Par ailleurs, les organisations professionnelles ont conclu des chartes régionales de mise en œuvre de ce guide au plus près du terrain. L’ensemble des syndicats de la maîtrise d’œuvre et de l’ingénierie viennent d’entamer des consultations avec l’ensemble des préfets de France, dans le cadre du plan de relance. Le sujet de l’activité - dans les meilleures conditions sanitaires possibles - et du fonctionnement des chantiers du bâtiment y sera naturellement débattu.»