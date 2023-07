Patrice Vergriete est le nouveau ministre du Logement

Un portefeuille, deux nouveaux ministres : l'inflation a aussi touché le remaniement ministériel. Olivier Klein qui s'occupait du Logement et de la Ville dans le gouvernement Borne II a en effet cédé sa place à Patrice Vergriete (maire de Dunkerque), nommé ministre délégué chargé du Logement et à Sabrina Agresti-Roubache (député Renaissance de Marseille), à la Ville. Celle-ci sera rattachée au ministère de l’Intérieur et au ministère de la Transition écologique. Elle sera notamment chargée de l’exécution du plan « Marseille en grand » et le maire de Marseille, Benoît Payan l'a félicitée dans un communiqué.

Patrice Vergriete, 55 ans, s'éloigne donc des Travaux publics - X-Ponts, il présidait en effet, depuis novembre 2022, l'Agence de financement des infrastructures de transport de France (Afit) - pour se rapprocher du bâtiment. Un secteur qu'il devra rassurer alors que la crise de la construction neuve s'installe et que la massification de la rénovation, toujours promise, tarde toujours.

Dans un communiqué, la Fnaim a salué la nomination « d'un ministre de plein exercice » pour le logement et s'est dite prête à être « dès demain aux côtés du ministre autour de ces priorités » que sont la tension locative, l'accession, et la rénovation énergétique. « Résoudre la crise du logement est un enjeu économique, social et écologique » conclut le président de la Fnaim, Loïc Cantin, qui remercie également Olivier Klein, dont il salue la détermination, « pour le travail mené et son écoute attentive dans un contexte délicat ».