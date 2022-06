Passerelle(s), le site de culture générale pour les apprentis du BTP fait peau neuve

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Formation BTP Supprimer Apprentissage BTP Supprimer CCCA-BTP Supprimer France Supprimer Artisans Supprimer Valider Valider

La BNF, le CCCA-BTP et la Fondation BTP PLUS proposent une version revue et enrichie de Passerelle(s), le site de culture générale lancé en 2016 à destination des apprentis autour des métiers, des réalisations et des savoir-faire de la construction.

Nouvelle ergonomie, nouveau graphisme, nouvelle architecture technique… La BNF, le CCCA-BTP et la Fondation BTP PLUS proposent une version entièrement revisitée de Passerelle(s), le portail multimédia lancé en 2016, et qui offre aux apprentis du secteur, à partir des collections de la BNF, un lien entre leur univers professionnel et le champ culturel.

Les futurs professionnels du BTP ont ainsi la possibilité, à partir des ressources de la BNF, de se former et de se cultiver autour des évolutions des métiers et des techniques du secteur, des grands évènements historiques de l’Antiquité à nos jours, mais aussi des textes littéraires majeurs ou encore de l’histoire des arts et de l’architecture. Passerelle(s) peut aussi faire office de support pédagogique pour les formateurs et les professionnels du BTP.



Changement climatique, construction durable…



La plateforme propose aujourd’hui de nouveaux contenus en lien avec les thématiques d’actualité pour le secteur : transition énergétique, environnement et construction durable ainsi que cités et villages à l’heure du changement climatique, mais aussi édifices de grande hauteur ou encore santé et sécurité au travail.



Passerelle(s) s’est également associé au projet BDnF, la Fabrique à BD, pour proposer un nouveau corpus d’images autour de la construction. Les dessinateurs Clément Fabre et Basile Dupin ont réalisé 108 illustrations sous forme de BD numérique.



Les visiteurs peuvent également retrouver des textes de référence sur l’architecture, des centaines d’images ou de vidéos et des anecdotes. La plateforme leur permet aussi de géolocaliser les constructions dans le monde et de comprendre leur inscription dans l’histoire des arts, des sciences et des techniques. Quelque deux millions d’internautes ont visité le site Passerelle(s) depuis son lancement en 2016.