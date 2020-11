Passerelle d’Holzarte : réouverture prévue début 2021

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Pyrénées-Atlantiques Supprimer Travaux sur existant Supprimer Valider Valider

Selon le Département des Pyrénées-Atlantiques, la réouverture du pont d’Holzarte devrait être possible au « tout début de l’année prochaine ».

Le Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a décidé de lancer les études et le chantier de rénovation de la passerelle d’Holzarte à Larrau. Ce pont suspendu, première destination touristique de la Haute Soule, a vu sa fréquentation augmenter ces dernières années.

Cet ouvrage emblématique de la Soule (Pyrénées-Atlantiques) est de plus en plus fragilisé par son vieillissement. Un bureau de contrôle a été mandaté pour réaliser des vérifications pour le sécuriser. Un communiqué du Conseil départemental précise qu’avec l’accord de la Commission syndicale du Pays de Soule (Mauléon-Licharre, 64 130), « le Département a retenu un maître d’œuvre pour piloter les travaux nécessaires pour refaire les longerons et tout le platelage de la passerelle en structure métallique. Ces opérations vont être réalisées cette fin d’année pour une réouverture au tout début de l’année 2021. »

Pour rappel, suivant un arrêté municipal publié par la commune de Larrau, le pont d’Holzarte est interdit d’accès depuis le 22 août 2020 « jusqu’à la réalisation de contrôles, travaux d’entretien d’urgence et de vérification ».