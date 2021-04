Passer à l'économie de l'usage pour les sols des espaces de travail grâce à Orak

L'économie de l'usage ou de la fonctionnalité permet une nouvelle relation entre l'offre et la demande. Elle repose, non plus sur la vente de biens ou de services mais sur les effets utiles aux demandeurs. Elle passe par une mise à disposition pertinente et flexible, encadrée par la location ou l'abonnement. L'exploitation des espaces de travail est l'un des domaines dans lequel l'économie de l'usage à toute sa place. C'est ainsi que la société Orak, spécialisée dans l'entretien et la rénovation des moquettes des entreprises, propose une offre qui permet aux entreprises utilisatrices de passer de la possession des moquettes à l'usage de ces revêtements.