Mathieu Garro, nouveau directeur général de la Fondation Palladio

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée France Supprimer Immobilier Supprimer Ville du futur Supprimer Architecture Supprimer Valider Valider

Passage de témoin. Mathieu Garro, l'actuel directeur général adjoint de la Fondation Palladio deviendra le 1er septembre prochain son directeur général.

Chez Palladio depuis sa création en 2008, Thierry Deprost doit quitter son poste de directeur général le 1er septembre prochain. « Il souhaite aujourd’hui se consacrer au développement de projets professionnels à Nantes, toujours en lien avec la ville et les lieux de vie, autour des grands enjeux urbains et sociétaux », explique la fondation, le 30 juin.

Son successeur, Mathieu Garro, avait été nommé directeur général adjoint, en 2021. « Cette évolution à la direction générale de la Fondation avait été anticipée (...) Je me réjouis de voir Mathieu continuer de mettre au service de la Fondation les qualités qu’il a développées et qui ont largement contribué au succès de l’aventure palladienne. Ce passage de témoin est la marque de fabrique de Thierry qui aura ainsi réussi ce qui est le plus souvent délicat : passer la main », commente Bertrand de Feydeau, président de la Fondation Palladio.

« Apolitique »

Thierry Deprost continuera d’accompagner la Fondation jusqu’à la fin de l’année afin d’assurer une bonne transition avec Mathieu Garro. Après une formation en langue et sciences humaines, ce dernier a démarré sa carrière professionnelle en 2006 au sein du service de formation continue de l’université Paris Nanterre. Il était chargé de suivre les projets de salariés en reprise d’études et en validation d’acquis. Palladien depuis 2008, Mathieu Garro a été directeur du développement et de la communication pendant dix ans.

Soutenu par des mécènes comme Altarea et Socotec, la Fondation Palladio se présente comme « un lieu de rencontres, d’échanges, de débats et de réflexion qui se distingue d’un think tank, d’un club, d’une fédération professionnelle, d’un institut de formation ou encore d’un centre de recherche » car « apolitique ». Elle rassemble tous les métiers concernés par la problématique immobilière et urbaine : aménagement, architecture, banque, construction...

Sur le même sujet Edouard Philippe parrainera le cycle 2021 de l’Institut Palladio