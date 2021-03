Pascale Thery est la nouvelle directrice de l’usine Isover de Chalon-sur-Saône

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Entreprises Supprimer Saint-Gobain Supprimer Isover Supprimer France Supprimer Valider Valider

Elle succède à Christophe Rogier, parti prendre les rênes d’Isonat

Jeux de chaises musicales chez Saint-Gobain en ce début d’année. Suite au départ de Christophe Rogier chez Isonat, filiale d’Isover spécialisée dans les isolants biosourcés, le géant français vient de nommer Pascale Thery au poste de directrice de l’usine d'Isover de Chalon-sur-Saône.

20 ans chez Saint-Gobain Seva

Pascale Thery est un pur produit Saint-Gobain. Elle a fait l’ensemble de sa carrière dans le groupe et notamment chez Seva, la filiale spécialisée dans la fonderie de superalliages, l’usinage de formes complexes, la mécanique et l’ingénierie industrielle, la robotique, la cobotique et les capteurs, où elle a passé plus de vingt ans. Elle y a successivement occupé les postes de chef de projet, puis ceux de responsable d’ateliers de production. Depuis 2014, Pascale était directrice de la production.