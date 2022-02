Pascal Rouaix devient président directeur général de Battut

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Stores et fermetures Supprimer Tarn-et-Garonne Supprimer Valider Valider

Pascal Rouaix, ingénieur de formation, fort d’une quinzaine d’années d’expérience professionnelle dans l’industrie et le conseil sur des fonctions opérationnelles, commerciales et de direction générale, vient de reprendre l’entreprise Battut, avec l’ambition de lui donner un nouvel élan.

Crée il y a 90 ans, cette entreprise familiale, basée à Cayrac dans le Tarn et Garonne, vient d'être reprise par Pascal Rouaix avec le concours d’Irdi Capital Investissement et son fonds proximité Irdi Capital Croissance sur la partie fonds propres, et un accompagnement bancaire de la Société Générale. Issu de l'Ecole Nationale Supérieure d'Ingénieurs de Limoges, le nouveau président directeur général souhaite donner un nouvel élan à l'entreprise qui intervient dans plusieurs domaines : les travaux de menuiserie de bâtiment, incluant la restructuration, la rénovation et la réhabilitation des menuiseries extérieures ; la conception, la fabrication et l’installation d’aménagement de menuiserie intérieure (mobiliers, habillages, éléments décoratifs) ; la création et la fabrication de mobilier professionnel. Centrée sur une clientèle professionnelle, elle bénéficie d'un savoir-faire qui lui permet de se positionner sur des marchés à forte technicité : restauration d’ouvrages Bâtiments de France, rénovation de bâtiments de maitre ou appartements haussmanniens... Elle compte a son actif de belles opérations telles que la Halle aux Grains et le Palais de Justice de Toulouse, l'aménagement de l'amphithéâtre CCI Toulouse, le centre universitaire de Montauban, le siège social Airbus Toulouse, l'hôtel Sheraton de Roissy… Battut est composée de 20 salariés et a généré un chiffre d’affaires de 2,5 M€ en 2021.