Participez au concours photo de l’AQC 2021

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer 100 % eau et énergie Supprimer 100 % gros œuvre Supprimer 100 % second œuvre Supprimer AQC Supprimer Concours AQC Supprimer France Supprimer Valider Valider

L’Agence qualité construction a lancé la 16e édition de son concours photo. Objectif : sensibiliser sur les malfaçons dans le bâtiment, qui peuvent avoir parfois de lourdes conséquences.

Ouvert à tous les photographes amateurs, professionnels du bâtiment ou non, le concours photo de l’AQC est devenu depuis 15 ans un rendez-vous incontournable pour partager les images des plus « belles » pathologies constatées sur les bâtiments. A valeur pédagogique, il vise à sensibiliser la profession aux désordres de la construction pour mieux les éviter à l’avenir.

Les photos doivent être prises sur le territoire français (métropolitain ou ultramarin) et représenter un désordre ou une pathologie sur un bâtiment en exploitation et non laissé à l’abandon. Le concours est gratuit et ouvert jusqu’au 31 mars 2021. A la clé, des prix de 250 à 1000 € à gagner. Toutes les modalités de participation sont à retrouver sur le site qualiteconstruction.com.