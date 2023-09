Partenariat prometteur entre StellaGroup et Legrand France

Depuis plusieurs mois, les équipes marketing et techniques de StellaGroup et de Legrand France développent une compatibilité native entre les volets roulants Eveno et Profalux (deux marques de StellaGroup) et les commandes Legrand. Les dirigeants de StellaGroup et Legrand France se sont réunis le 30 juin au Legrand Innoval Pantin pour faire un premier point sur l’état d’avancement de leur collaboration. « Les deux groupes industriels partagent une vision commune du sens qu’ils donnent à leurs produits : être source d’amélioration de la vie des habitants avec des solutions simples qui préservent l’environnement. Ainsi, ils additionnent leurs connaissances des électriciens et des menuisiers pour fluidifier l’installation et la mise en service des volets roulants motorisés et automatisés », concluent les deux partenaires.

Une télécommande sans pile

De cette collaboration est née une solution nativement connectée exclusive qui permet de piloter les volets roulants à partir de télécommandes Self-e sans fil et surtout sans pile, et à partir d’une seule application : Home + Control. Au-delà de la compatibilité technique, l’intérêt pour l’utilisateur est l’harmonisation esthétique des commandes des volets roulants pour une intégration parfaite avec les autres commandes Legrand - gammes Céliane ou Dooxie - de l’habitat.

L’absence de pile génère bon nombre d’avantages, comme l’explique Pascal Cros, directeur de la Coordination commerciale et marketing stratégique BU Fermeture de la baie de StellaGroup. « Les installateurs souvent sollicités pour résoudre des pannes, qui ne sont en fait que des piles déchargées, ne perdent pas inutilement leur temps », explique-t-il. Ce dispositif permet également « une meilleure coordination sur chantier entre électriciens et menuisiers, qui jusqu’à aujourd’hui, vendaient chacun d’un côté des points de commande pour l’éclairage et de l’autre des commandes de volets à l’esthétique différente ; une simplicité du chantier puisqu’on n’a plus besoin d’ajouter un récepteur radio déporté et compatible car le moteur embarque le récepteur radio compatible. » Ajoutons enfin, un chantier plus écologique, puisqu’il n’y a plus de pile à changer et à recycler. Cette télécommande sans pile est compatible avec les volets roulants des sociétés de StellaGroup équipés de moteurs Stella Advanced Technology avec retour d’information.

Un partenariat sur tous les marchés

Dans chaque groupe, on se félicite de ce partenariat au profit d’une relation simplifiée entre professionnels électriciens et menuisiers grâce à une compatibilité connectée directe en neuf comme en rénovation ; en maison individuelle comme en habitat collectif ou même pour des projets non résidentiels.

Les volets roulants Eveno ou Profalux, automatisés ou connectés à des solutions Legrand, répondent aux enjeux de maitrise de la consommation d’énergie en hiver comme en été et satisfont aux nouvelles exigences de la RE2020.