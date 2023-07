Partenariat "intelligent" entre Halio et Glassbel

Avec à son actif plus de 10 000 projets architecturaux réalisés dans près d’une trentaine de pays sur les quatre continents, dont la rénovation à New York de la tour art déco One Wall Street, l'opéra de Dubaï ou le siège londonien de Foster and Partners, Glassbel se positionne comme l'un des principaux transformateurs internationaux de verre architectural haut de gamme. Dmitri Sobolevski, son PDG, se félicite du partenariat avec Halio, notamment pour sa technologie de verre intelligent : « Grâce au système Halio, nous pouvons désormais répondre à la demande croissante de nos clients pour des façades en mouvement, flexibles et durables, avec une solution esthétiquement et fonctionnellement fiable à haute valeur ajoutée ».

Plus d’options à proposer aux clients

Au cœur du système Halio se trouve un interlayer de 1,2 mm d'épaisseur intégré au verre de sécurité feuilleté. Grâce à sa structure innovante sur mesure et non prédéfinie entre les différentes couches de verre conductrices, « les partenaires certifiés Halio, à l’instar de Glassbel, ont ainsi beaucoup plus d'options pour adapter les vitrages isolants aux exigences spécifiques des clients, comme par exemple l'isolation acoustique ou l'isolation thermique », explique Robert Jagger, Senior manager Europe chez Halio. « Travailler avec un partenaire européen, optimise et réduit en outre les délais de livraison et de transport des vitrages isolants Halio », justifie-t-il.

« L’avenir appartient au vitrage intelligent »

Grâce à ce partenariat, le fournisseur californien Halio Inc. reconnu pour ses solutions de verre intelligent, innove avec l’arrivée sur le marché européen et au Moyen-Orient de sa dernière génération de produits. « Nous sommes très heureux que Glassbel puisse s’élargir et s’ouvrir à de nouvelles opportunités en combinant sa forte expertise en tant que transformateur de verre feuilleté et isolant avec le nouveau système électro-chrome Halio », explique de son côté Bruce Sohn, PDG de Halio. « L’avenir appartient au vitrage intelligent, particulièrement dans le domaine des façades architecturales, permettant ici de s’accorder en temps réel au rythme et niveau de la transmission lumineuse selon le taux d’ensoleillement et la saison. »

Un capteur de lumière du jour

Le système exploité sur le cloud est livré complet avec l’ensemble de ses composants et logiciels de contrôle, disposant d’une caméra high-tech embarquée et haute définition à 180° avec capteur de lumière du jour, un dispositif unique dédié à Halio. L’entreprise californienne a particulièrement soigné la qualité esthétique de ses teintes avec un indice de restitution des couleurs à 97 % pour le double vitrage. Lorsqu'il est clair, le vitrage totalement neutre ne se distingue pas du verre traditionnel à faible émissivité. Et les transitions et dégradés harmonieux de gris prennent généralement moins de 30 secondes.