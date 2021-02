Partenariat entre VD-Industry et Rehau sur la sécurité incendie

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Stores et fermetures Supprimer Sécurité incendie Supprimer France Supprimer Rehau Supprimer PVC Supprimer 100 % second œuvre Supprimer Valider Valider

Les deux industriels membre de la French Fab, VD-Industry et Rehau, ont développé ensemble une gamme de menuiseries vitrées sur le marché de la sécurité incendie.

Rehau, et VD-Industry s’associent et lancent officiellement le 5 février 2021 des menuiseries vitrées résistant au feu en PVC RaufiPro. La gamme Pyrotek PVC RaufiPro – Pyrotec est la marque des produits coupe-feu pare-flamme de VD-Industry – a été conçue à partir des profilés haute technologie RaufiPro.

Elle est plus particulièrement destinée à la construction ou à la rénovation de logements collectifs ou d’Ehpad et permet d’harmoniser menuiseries coupe-feu et menuiseries classiques sur un même bâtiment, alliant ainsi confort, esthétique et sécurité

Un PVC résistant au feu



Cette nouvelle gamme est une vraie prouesse technique. En effet, le point Vicat du PVC – qui indique la température à laquelle la résistance d’une matière thermoplastique devient insuffisante – varie entre 60 et 83°C. Or, pour être conforme à la réglementation incendie, les châssis vitrés doivent être capables de supporter des températures d’environ 1 000 °C. Des années de recherches menées par la cellule R&D ont permis d’élaborer une solution qui permet au PVC de résister au feu.

De plus, les profilés RaufiPro s’inscrivent dans une démarche éco-responsable et d’économie circulaire, puisqu’ils sont à 100% recyclable et que Rehau bénéficie du label VinylPlus.

Confort, esthétique et sécurité



Avec leurs bons coefficients AEV (A*4 E*9B V*C2), les profilés en PVC RaufiPro, offrent une isolation thermique performante. Il en va de même pour l‘isolation thermique. Détail qui compte, notamment dans le cas de leur installation en EHPAD, leur surface lisse en finition haute-définition (HDF) les rend facile à entretenir. Sur un plan plus esthétique, ils peuvent recevoir le plaxage Kaléido Color, adapté aux projets architecturaux originaux. Atout supplémentaire en matière de sécurité, les profilés PVC RaufiPro sont dotés d’une résistance supplémentaire à l’effraction RC3.

Les solutions vitrées sont toutes fabriquées sur mesures et fournies prêtes à poser – en conformité avec le DTU 36.5 pour la pose des menuiseries – les deux société apportant un accompagnement dans l’élaboration des Cahiers de clause technique particulières.



Trois familles de produits

La gamme Pyrotek PVC RaufiPro de VD-Industry comprend trois types de menuiseries qui offrent toutes une résistance au feu E30 ou EI30, un sens du feu recto-verso et une épaisseur de profilés de 86 mm : les cloisons vitrées, les fenêtres et les solutions C+D (murs rideaux). Ces dernières sont proposées en modèle 1 vantail ou deux vantaux (possibilité d’oscillo-battants), allège pleine ou vitrée et peuvent disposer de plusieurs équipements complémentaires : volet roulant monobloc, lames PVC ou aluminium, manœuvre des volets par treuil ou moteur électrique.