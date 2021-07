Partenaires et champs couverts : le projet Valobat se précise

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Artisans Supprimer 100 % gros œuvre Supprimer 100 % second œuvre Supprimer 100 % eau et énergie Supprimer Vie du BTP Supprimer Industrie Supprimer Déchets Supprimer Déchets de chantier Supprimer Economie circulaire Supprimer France Supprimer Stores et fermetures Supprimer Valider Valider

Hervé de Maistre, pilote de Valobat, a présenté vendredi 2 juillet les grandes lignes du projet Valobat. Cette société en constitution demandera un agrément pour devenir éco-organisme. 26 partenaires sont engagés.

Annoncé dès le mois de mars, l'éco-organisme Valobat, initié par Saint-Gobain, a été présenté ce vendredi 2 juillet, en présence des partenaires rassemblés autour de ce projet, qui deviendra bientôt une société anonyme à but non lucratif. Une annonce officielle qui éclaire deux points majeurs : les familles de produits concernés et les industriels associés.

Neuf familles de produits

Côté produits, Valobat propose de se positionner (l'agrément reste à obtenir) sur neuf grandes familles : les métaux de construction (revêtements, bardages et charpentes métalliques, canalisations, panneaux sandwich, portails...), les métaux des équipements (robinetterie, câbles, quincailleries...), le bois, les menuiseries et produits connexes, les revêtements de sol, les matériaux inertes (terre cuite, ciment, céramique, pierre, ardoises, granulats, béton...), les plastiques rigides et les produits à base de laine minérale.

26 partenaires

Autre point majeur, la liste des premiers partenaires ayant rejoint Valobat. On y trouve les deux négociants Rexel et Saint-Gobain Distribution Bâtiment France, les associations professionnelles dans la menuiserie UFME et SNFA ainsi que L'Enveloppe métallique du bâtiment, et des industriels à titre individuel : Aliaxis, BMI Monier, Elydan, Etex, Fayat Métal, Forbo, Gerflor, Briand, Hansgrohe, Knauf, Knauf Insulation, Isover, Legrand, Nexans, Placo, Prysmian, Rockwool, Siniat, Soprema et Tarkett. A noter, dans le cadre des fédérations, chaque entreprise devra financer lui-même son éco-contribution en tant que metteur sur le marché.

Services

Valobat mettra en place des solutions pour la fin de vie des déchets, apportera des services pour la collecte et la reprise et identifiera de nouveaux gisements pour la valorisation. Ces prestations seront financées par la REP, payées par les metteurs sur le marché, industriels mais aussi négociants pour leurs MDD et les produits importés.

Valobat reste ouvert à l'arrivée de nouveaux partenaires, notamment dans le bois, du fait d'incertitudes dans cette filière sur la définition de metteur sur le marché. La société, en cours de constitution, déposera sa demande d'agrément en novembre, mais démarrera ses travaux sans attendre, bien que le projet de décret ne soit pas connu.

