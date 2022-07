Partedis repris par ses cadres et un groupe belge

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Gironde Supprimer Partedis Supprimer Algorel Supprimer Négoce Supprimer Négoce bois Supprimer Négoce chauffage sanitaire Supprimer Valider Valider

Le distributeur bordelais, spécialisé en sanitaire-chauffage et bois-matériaux, tourne la page du Groupe Accueil.

Changement d’ère chez Partedis. Le Groupe Accueil, actionnaire historique de ce négociant bordelais, a choisi de se concentrer sur d’autres activités. Dans un communiqué, le groupe annonce que le top management, soutenu par un fonds d’investissement privé, est désormais actionnaire majoritaire. Bernard Innovation Belgique (Be In Belgique) entre également au capital. Cette structure possède par ailleurs Thermcross, fournisseur européen de pièces détachées pour le chauffage. Cette activité constitue un axe majeur de développement pour Partedis.

Le groupe a réalisé en 2021 un CA de 302 M€ et compte 120 agences et centres de fabrication. Partedis Sanitaire-Chauffage est adhérent d’Algorel, tandis que Partedis Bois Matériaux est adhérent de Nébopan.