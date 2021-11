Parois enterrées : les points-clés pour éviter les pathologies

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer 100 % gros œuvre Supprimer Etanchéité parois Supprimer Soubassement Supprimer Fondations Supprimer Etanchéité Supprimer Sika Supprimer Foamglas Supprimer Delta Supprimer DOERKEN Supprimer France Supprimer Valider Valider

Les infiltrations d’eau au niveau des parois enterrées peuvent engendrer diverses pathologies : condensation, dégradation des parements, ponts thermiques… Pour les éviter, il est indispensable de réaliser ces ouvrages dans les règles de l’art.

Les solutions disponibles

Une protection complète de paroi enterrée comprend une étanchéité (membrane) ou une imperméabilisation (enduit ou résine) ; une isolation thermique éventuelle ; si besoin, un drainage (nappe à excroissances et drain en pied de paroi) ou un cuvelage. Certains fabricants (BMI Siplast, Delta-Doerken, Sika, Soprema…) proposent des systèmes de protection complets.

Trois catégories de murs

Le choix entre étanchéité ou imperméabilisation dépend de la catégorie du mur, telle que définie dans le NF DTU 20.1 :

– cat. 1 : mur de local habitable --> à étancher ;

– cat. 2 : mur de local non habitable --> à imperméabiliser ;

– cat. 3 : mur sur terre-plein ou vide sanitaire --> pas de traitement nécessaire.

Le drainage, au cas par cas

Nécessaire en cas de terrain peu perméable (argileux, limoneux) ou de terrain en pente vers le bâtiment, le drainage doit être étudié au cas par cas (NF DTU 20.1 et NF DTU 23.1). S’il est prévu mais qu'il n'est pas réalisable, il doit être remplacé par un cuvelage (NF DTU 14.1).

Le traitement après infiltrations

Si les infiltrations d’eau sont déjà existantes, plusieurs solutions existent : application d’un enduit hydrofuge à l’intérieur, injection de résine hydrophobe dans les murs, création d’un cuvelage intérieur, ou encore, assèchement des murs par électro-osmose ou procédé géomagnétique.

Des références

– NF DTU 20.1 (maçonnerie) et NF DTU 23.1 (béton banché).

– CSFE (Chambre syndicale française de l’étanchéité) : recommandations professionnelles « L’ITE des parois enterrées avec revêtement d’étanchéité ».

– AQC (Agence qualité construction) : fiches pathologies « Humidité en sous-sol des bâtiments » et « Remontées capillaires », plaquette technique « Humidité en sous-sol enterré ».

Des produits

Sika MonoTop 140 Imper, de Sika :

Un enduit d’imperméabilisation polyvalent

En créant une barrière étanche, ce mortier hydrofugé assure l’imperméabilisation et la protection des terrassements, des fondations, des murs de cave et de soutènement, des bassins ou des piscines privatives. Prêt à gâcher, il est applicable en extérieur ou en intérieur, sur béton, parpaing ou pierre dure, directement sur la maçonnerie, y compris enterrée ou immergée. Il est recouvrable par de nombreux revêtements : bitume, RPE, peinture, enduit de parement, carrelage… Durée d’utilisation de quarante-cinq minutes, prise en sept heures, consommation de 20 kg/m²/cm.

Sika MonoTop 140 Imper, de Sika Close Lightbox

Cellodrain Ultra, de Hirsch Isolation :

Un panneau PSE graphité trois en un

Destiné aux parois enterrées de bâtiments d’habitation ou aux établissements recevant du public, ce panneau en polystyrène expansé graphité assure à la fois l’isolation thermique par l’extérieur (lambda de 0,031, R de 6,45 en 200 mm), le drainage des eaux pluviales par sa surface à ergots, et la protection de la membrane d’étanchéité grâce à ses bords feuillurés. Il réduit les ponts thermiques du plancher bas, les déperditions des murs et les risques de condensation. Très dense et résistant, à face arrière gaufrée pour une bonne accroche, il peut être enfoui jusqu’à 3 m de profondeur. Pose sur murs porteurs en béton ou maçonnerie (NF DTU 20.1). Il peut être associé au complexe pour soubassement Cellocem Ultra (à parement ciment) pour assurer la continuité d’isolation.

Cellodrain Ultra, de Hirsch Isolation Close Lightbox

Foamglas T3+, de Foamglas :

Du verre cellulaire hautes performances

Constitué de bulles étanches de verre (à 66 % recyclé), ce matériau au lambda de 0,036 W/m.K convient tant pour isoler les murs enterrés que les sols, sous radier, sous dalle portée ou en vide sanitaire. Il est incompressible, incombustible, insensible à l’humidité, fait barrage aux termites, aux insectes et aux rongeurs, et, ni sa résistance thermique ni sa résistance à la compression ne varient dans le temps. Il peut recevoir la terre directement ou avec un drainage. Son mode de production lui confère une faible empreinte carbone (1,3 kg CO2-eq).

Foamglas T3+, de Foamglas Close Lightbox

Delta-Optidrain, de Delta-Doerken :

Un système de drainage par tubes

Adapté aux parois verticales enterrées et au drainage horizontal sous dalle ou toiture-terrasse, ce système de tubes PVC (CR4/SN4) évite les infiltrations d’eau dans les matériaux. Ses avantages sont nombreux : une seule personne peut le poser rapidement, le système est conforme au NF DTU 20.1, ne nécessite pas la création de cunette en béton, ne s’écrase pas sous le poids du remblai ou de la dalle, et offre une surface de captation à 360 degrés supérieure à 80 cm²/m, très performante en cas de forts épisodes pluvieux. Associé aux nappes drainantes Delta, il forme un système complet de drainage sous Avis technique.