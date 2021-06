Parkings innovants (4/5) : A Marseille, le beach-volley cache les voitures

Au nord de Marseille dans le futur quartier des Fabriques, un parking multi-usages va sortir de terre en 2024. Il accueillera en son cœur des places de stationnement au sommet, un centre dédié aux sports de sable, à la culture et aux loisirs, et au rez-de-chaussée une surface commerciale Lidl. Dessiné par l’agence d’architecture Bruther, l’ouvrage en structure béton comprend six niveaux dont les intermédiaires « fusibles » pourront facilement être supprimés lors d’une éventuelle reconversion.