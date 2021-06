Parkings innovants (1/5) : les commerçants se convertissent à l’infiltration

Les eaux pluviales des parkings des grandes surfaces n’ont pas vocation à encombrer les réseaux d’assainissement public. Lidl et Decathlon l’ont compris, comme le montrent deux rénovations en cours à Abbeville et Vannes, avec deux approches différentes : le chantier picard s’appuie sur des produits industriels, tandis que le maître d'ouvrage breton mise sur l’arrosage des plantes et leur fonction de filtres.