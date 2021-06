Parking innovant (3/5) : "Viens chez moi, j’habite dans un silo réversible"

A Ambarès-et-Lagrave, commune de la métropole bordelaise, la mairie se démène pour rendre une opération d’aménagement en cœur de ville aussi acceptable que possible : gestation participative, espaces verts, matériaux durables… La démarche se décline jusqu’aux parkings des 160 logements, mutualisables et réversibles. La maîtrise d’ouvrage est portée par Aquitanis, Réalité et Axanis.