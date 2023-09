Paris : une forêt urbaine au cœur de la place de Catalogne

La place de Catalogne, située dans le 14e arrondissement de Paris, fait partie des sites désignés pour accueillir une forêt urbaine. Inscrit dans le cadre du plan Climat de Paris, le projet vise à faire de cet espace et de ses abords un lieu agréable, investi par les habitants et adapté à leurs besoins.

Commencée en avril 2022, la première phase de l’opération a duré environ cinq mois. Elle a porté sur la végétalisation de l’anneau central et sur l'instauration d’un nouveau plan de circulation. La rue du Château a aussi été transformée en voie piétonne. Au niveau de la rue Jean-Zay, la piste cyclable a été prolongée jusqu’à la rue Vercingétorix. La « coronapiste », installée pendant le premier confinement, a également été conservée pour favoriser les déplacements à vélo.

L’aménagement définitif de la place a commencé au début de l’année 2023 et se terminera au mois de juin 2024. À terme, le site comptera plus de 450 arbres et environ 5 000 m² d’îlots de fraîcheur.