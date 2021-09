Paris : tramway T3, deux contrats pour Colas

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Colas Supprimer Colas contrats Supprimer Colas rail Supprimer Tramway Supprimer Grand Paris Supprimer Paris Supprimer Valider Valider

Colas s’est vu confier deux contrats par la RATP, d'un montant global de 33 M€, pour le projet de construction de l’extension du tramway T3 sur une longueur de 3,2 km entre le terminus actuel de la porte d’Asnières et la porte Dauphine.

Avec sept nouvelles stations qui desserviront notamment la Porte Maillot, le Palais des Congrès et l’Université Paris-Dauphine, l'extension ouest du tramway parisien T3 doit permettre de renforcer le maillage du réseau de transport actuel avec de nouvelles connexions au RER C et au futur prolongement du RER E à l’ouest (EOLE) ainsi qu’aux réseaux de métro et de bus.

Pour cette extension, la RATP a confié à Colas deux contrats. Le premier porte sur les études d’exécution, les travaux de pose de voie ferrée et les travaux d’infrastructures. Il inclut la réalisation des massifs caténaires, des plateformes, des multitubulaires, du génie civil des stations ainsi que les bordures et les revêtements minéraux et végétaux de la voie. Le montant des travaux s’élève à 29 millions d’euros.

Le second contrat concerne les études et la construction de la Ligne Aérienne de Contact (LAC) ainsi que les équipements de traction en ligne sur l’ensemble de l’extension. Il comprend les études d’exécution, la fourniture, l’installation et les essais sur l’ensemble des 6,4 km de Ligne Aérienne de Contact, et l’installation des équipements nécessaires à la distribution électrique en ligne. Les travaux s’élèvent à 4 millions d’euros.

Ces deux marchés représentent un montant total de 33 millions d’euros. Leur réalisation contribuera à la mise en service du T3b fin 2023.

Défi logistique

"Cette nouvelle extension représente un vrai défi pour les équipes qui évolueront quotidiennement sur des axes de circulation très fréquentés. L’approvisionnement logistique et le franchissement de certains carrefours devront être mûrement réfléchis afin de minimiser l’impact sur la circulation", a commenté Jean-François Milleron, directeur général France de Colas Rail.



Via ses filiales, Colas a participé à la construction notamment des lignes du T4, du T9 et du T13. Colas Rail a également réalisé l’ensemble de la voie ferrée sur les précédentes sections du T3, la dernière section ayant été inaugurée en novembre 2018.