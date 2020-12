Paris-Saclay : la résidence étudiante Rosalind Franklin ouvrira en janvier prochain

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Essonne Supprimer Logement étudiant Supprimer Valider Valider

Campus Paris-Saclay. Les étudiants emménageront dans la résidence Rosalind Franklin en janvier 2021.

Le campus Paris-Saclay (Essonne) ouvrira la nouvelle résidence étudiante Rosalind Franklin au mois de janvier 2021. Le bâtiment compte 192 logements répartis sur quatre niveaux et sur une surface de 7 100 m2. La résidence comprend des appartements allant du T1 au T4 avec une capacité totale de 282 étudiants. Les locaux seront proposés en colocation par l’Association pour le Logement des Jeunes Travailleurs (ALJT).

Par ailleurs, 425 places de stationnement seront à disposition des futurs résidents du premier et du deuxième étage. Les parkings seront sous la gestion de la société EFFIA. Le projet prévoit également la mise en place d’un local commercial de 250 m2 et d’un jardin extérieur.

Certifiée NF HABITAT HQE, la résidence Rosalind Franklin est lauréate du prix Équerre d’Argent 2020. Le projet s’inscrit dans l’action des 100 quartiers innovants et écologiques menée par la région Ile-de-France. Cette dernière a financé les travaux avec la participation de l’État, d’Action Logement et de la Banque des Territoires. 1001 Vies Habitat a réalisé la maîtrise d’ouvrage conjointement avec l’ALJT et les cabinets d’architectes Bruther et Baukunst.